Revolver e giubbotti antiproiettile in un terreno agricolo

(ANSA) - NAPOLI, 30 GEN - Un revolver con matricola cancellata, due giubbotti anti proiettile e tre cartucce calibro 9 sono state trovate dai Carabinieri nel corso di Controlli ad Alto Impatto tra Brusciano, Sant' Anastasia e Pomigliano d' Arco (Napoli). Erano nascosti in una botte collocata in un terreno agricolo a Brusciano Sul materiale sequestrato verranno effettuati accertamenti tecnici per verificarne l' eventuale uso in reati.

A Pomigliano d' Arco, in casa di un immigrato peruviano di 26 anni già denunciato in passato, i militari hanno sequestrato 86 piantine di marijuana, ed un quantitativo della stessa droga per un peso complessivo di 8 chili. Il giovane è stato arrestato.

Nel corso dei controlli sono state fermate e denunciate tre persone trovate alla guida senza aver conseguito la patente.

