Pistola e proiettili sequestrati dai Cc al Rione Traiano

(ANSA) - NAPOLI, 30 GEN - Una pistola "Beretta" con matricola cancellata e 33 proiettili sono stati trovati dai Carabinieri in via Anco Marzio, al Rione Traiano di Napoli, nel corso di controlli ad Alto Impatto.

I militari hanno sequestrato anche 60 grammi di hashish, che erano stati nascosti in un vaso da fiori.

Altri 83 grammi di hashish sono stati trovati nell' intercapedine di un muro perimetrale di un' abitazione in via Tertulliano, oltre ad una macchina per le confezioni sottovuoto ed altri materiali per il confezionamento delle dosi di droga.

Nel corso dei controlli,i carabinieri della Compagnia di bagnoli e del reggimento Campania hanno effettuato perquisizioni ed hanno denunciato due parcheggiatori abusivi, già recidevi.

