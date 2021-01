Covid: in Campania curva in leggera flessione, 22 i decessi

(ANSA) - NAPOLI, 30 GEN - Curva dei contagi in leggera flessione in Campania dove il rapporto tra positivi e tamponi scende dall'8,17% di ieri al 7,87% di oggi. Stando al bollettino diramato come ogni giorno dall'Unità di Crisi della Regione Campania i positivi del giorno sono 1.366 (di cui 116 casi identificati da test antigenici rapidi). Di questi gli asintomatici sono 1.220 e i sintomatici 30 su 17345 tamponi effettuati (di cui 2.809 antigenici). Il totale dei positivi sale a 220.784 (di cui 1.283 antigenici); quello dei tamponi fatti a 2.415.127 (di cui 23.908 antigenici);.

I decessi di giornata sono ;22 (ieri 21) per un totale; di 3.747.

I guariti 1.330 per un totale di 155.381.

I posti letto di terapia intensiva occupati sono 92 a fronte di 656 disponibili. I posti letto di degenza disponibili 3.160; quelli occupati 1.435.

; (ANSA).