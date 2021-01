Anno Giudiziario: Napoli; de Carolis, reati minori impuniti

(ANSA) - NAPOLI, 30 GEN - "La durata intollerabile dei procedimenti penali determina, a causa dell'intervento della prescrizione, la sostanziale impunità per tutti i reati cosiddetti minori".

Lo ha detto il presidente della Corte d'Appello di Napoli Giuseppe De Carolis di Prossedi, nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario, che si è svolto on-line.

"Tra essi - ha aggiunto de Carolis - ve ne sono anche alcuni particolarmente allarmanti, come ad esempio le truffe in danno delle persone anziane o le lesioni personali, col risultato che chiunque subisca una truffa o un'aggressione è scoraggiato dal denunciarle perché di fatto le sue possibilità di avere giustizia con la condanna del truffatore o dell'aggressore sono davvero minime".

"D'altra parte - ha proseguito il presidente della Corte d' Appello di Napoli - in assenza della prescrizione la pendenza inevitabilmente salirebbe e aumenterebbe quindi ulteriormente la durata dei processi, con la conseguenza che l'imputato eventualmente innocente rimarrebbe sotto processo per un tempo lunghissimo ed anche un'eventuale condanna che giungesse a molti anni di distanza dai fatti rischierebbe di essere inutile".

