Aboubakar,protagonista lotte migranti lancia "Invisibili"

(ANSA) - NAPOLI, 30 GEN - Aboubakar Soumahoro, protagonista di battaglie in difesa dei migranti, soprattutto nei luoghi di maggiore sofferenza, lancia da Napoli "Invisibili in movimento", un progetto politico che punta a "federare le realtà umane e lavorative rimaste senza voce in questo momento di grave crisi economica e sociale". Lo fa da una luogo simbolo della crisi, dallo stabilimento Whirlpool di via Argine, dove questa mattina si sono incontrati lavoratori, sindacalisti e personaggi del mondo della cultura per appoggiare l'iniziativa.

"Non siamo espressione di spontaneismo - ha chiarito Aboubakar - vogliamo sollevare dal fango dello sfruttamento gli invisibili e portarli alla luce della speranza, della giustizia, della libertà e della felicità. Vogliamo dare un volto a ognuno di loro, favorire la solidarietà tra soggetti diversi accomunati dagli stessi bisogni". Il progetto, che ha vissuto nel luglio scorso un primo importante step con gli Stati Popolari, è frutto dei "percorsi di ascolto e meditazione" costruiti da Aboubakar e di cui Napoli rappresenta "una tappa importante" per "una narrazione che ha scelto il tema del lavoro come tema centrale attorno al quale riuscire a interpretare le varie declinazioni dell'invisibilità". Obiettivo di Aboubakar Soumahoro è "creare comunità, discutere e ridare centralità alle persone, agli 'invisibili' dimenticati da una politica incapace di ascoltare il grido di dolore che viene dai cittadini di ogni classe sociale".

Nella sala teatro di via Argine oggi si sono incrociate le esperienze di tanti invisibili. Braccianti, riders, attori, partite iva, insegnanti precari. Le storie che il progetto di Aboubakar vuole portare alla luce per "illuminare il buio della politica". (ANSA).