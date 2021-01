Vaccini:Campania; numero crescente Pfizer e arrivano Moderna

(ANSA) - NAPOLI, 29 GEN - La Campania avrà dall'inizio della prossima settimana un numero di dosi di vaccini proporzionata alla popolazione della Regione. Lo annuncia l'Unità di Crisi della Campania, spiegando che la Regione ha il 9,58% della popolazione italiana e in base a questa percentuale avrà le consegne. Pfizer ha assicurato che da lunedì prossimo tornerà la crescita delle consegne con 40.000 dosi attese tra l'1 e il 2 febbraio, numero che sarà crescente dal lunedì successivo e verrà comunicato ogni settimana.

Nel mese di febbraio ci sarà anche un sostanziale aumento di consegna di vaccini Moderna, circa 60.000 nel mese, mentre si attende ancora il via libera per il vaccino Astrazeneca. (ANSA).