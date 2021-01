MANN social, 'Aperti per voi' nei fine settimana

(ANSA) - NAPOLI, 29 GEN - "Aperti per voi. Racconti dalle Collezioni" è il nome della nuova campagna social del Museo Archeologico Nazionale di Napoli che parte nei fine settimana di chiusura (nelle zone gialle i musei sono aperti dal lunedì al venerdì, secondo le disposizioni anti-Covid), sulle piattaforme Facebook e Instagram. Protagonisti capolavori meno noti al grande pubblico, con le loro storie. La passeggiata virtuale parte domani, dalle sculture dei Dioscuri (metà del II sec.

d.C.), proveniente dal Tempio di Venere a Baia (atrio MANN). Per i mosaici, scelto lo splendido corteo di Nettuno ed Anfitrite (I sec. a.C., da Pompei, casa del Granduca di Toscana), mentre il candido marmo del busto di Claudio ( da Roma, I sec. d. C.) rappresenterà la statuaria Farnese. Per la Villa dei Papiri, comunicherà fascino e mistero, anche in rete, il busto femminile identificato prima con la regina tolemaica Berenice, poi con la dea Artemide. Custodita tra gli allestimenti di recente rinnovati, una statuetta di Iside/Fortuna, gioiello di artigianato artistico in epoca romana, racconterà le suppellettili nella Collezione degli oggetti della vita quotidiana nelle città vesuviane; pur non potendo passeggiare fisicamente (e rigorosamente con i copriscarpe) sui pavimenti musivi della Collezione Magna Grecia, gli appassionati troveranno, nella terracotta di recumbente da Taranto, l'eco di culti e tradizioni nell'Italia Meridionale dell'ultimo quarto del VI sec. a.C.

Un reperto "inaspettato" narrerà la Sezione Epigrafica: si tratta di un elmo bronzeo (da Locri, primo quarto del V sec. a.

C.), su cui figura un'iscrizione dedicata alla dea Persefone dal soldato Xenainetos. ;Passando nelle vicine sale dedicate alla civiltà egizia, un dettaglio della stele funeraria dello scriba Hui rappresenta anche nell'oltretomba il legame tra il defunto e i genitori.

Concluderanno questo itinerario online per la Sezione Preistoria e Protostoria, una coppia di ceramica di impasto dell'età del Ferro da Capua; per le rinnovate Sale degli Affreschi, un frammento proveniente da Praedia di Iulia Felix.

(ANSA).