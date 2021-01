De Luca: troppo rilassamento, Campania rischia zona rossa

(ANSA) - NAPOLI, 29 GEN - "C'è un livello abbastanza elevato di positivi e un rilassamento grave. Rischiamo di fare entrare la regione in zona rossa e di chiudere tutto". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook.

"Se i comportamenti non saranno di estremo rigore non ci vuole niente a passare dalla zona gialla a quella rossa, il tutto sarà accentuato dall'apertura delle scuole secondarie", ha aggiunto.

De Luca parla di "picchi estremamente preoccupanti" e cita, tra gli altri, il caso di Torre Annunziata. (ANSA).