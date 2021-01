De Giovanni, tutelare patrimonio linguistico napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 29 GEN - "La lingua napoletana è un aspetto imprescindibile della nostra identità culturale. Avere un patrimonio linguistico vivo ed in pieno sviluppo che non sia tutelato dalle istituzioni è inconcepibile. Finalmente però è avvenuto, siamo qui per far comprendere con chiarezza quello che noi possiamo fare". Lo ha detto lo scrittore Maurizio De Giovanni parlando con i giornalisti a margine dell'incontro con il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, del Comitato tecnico scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione della lingua napoletana, che è presieduto dallo stesso De Giovanni.

Il comitato, composto da quattro professori universitari e da tre personaggi scelti dal Consiglio regionale, è stato istituito con una legge regionale - la n . 14 - del 2019.

"Noi in questo percorso - ha aggiunto De Giovanni - intendiamo coinvolgere tutti perché la Campania ha nella cultura l'unica vera possibilità di crescita economica. E per lo sviluppo della nostra industria culturale la lingua è fondamentale, come l'enogastronomia, l'archeologia e lo spettacolo". (ANSA).