Covid: in Campania resta stabile tasso positivi-tamponi

(ANSA) - NAPOLI, 29 GEN - Resta stabile, in Campania, il tasso positivi-tamponi esaminati. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 sono sono 1.175 (di cui 105 casi identificati da test antigenici rapidi) i positivi su 14380 tamponi esaminati (di cui 2.021 antigenici).; Il tasso positivi-tamponi è, dunque, dell'8,17%, ieri era fermo all'8,14%.

;I deceduti sono 21 - ;7 deceduti nelle ultime 48 ore e 14 deceduti in precedenza ma registrati; ieri;. 3.101 sono, invece, le persone guarite.

;In merito al report posti letto su base regionale, calano i posti occupati in terapia intensiva, oggi 95 mentre ieri erano 98, e anche quelli di degenza visto che oggi sono 1425 e ieri erano 1474. (ANSA).