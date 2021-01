Muore operaio in cantiere a Marcianise

(ANSA) - CASERTA, 27 GEN - Un operaio di 64 anni è morto in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto nella zona industriale di Marcianise (Caserta).

L'uomo, residente a San Cipriano d'Aversa, stava lavorando nel cantiere di una ditta specializzata in costruzioni metalliche, quando - secondo i primi accertamenti della Polizia - sarebbe caduto al suolo da un'altezza di circa sei metri.

I suoi colleghi hanno provato a soccorrerlo, e poco dopo sono arrivati i sanitari del 118, ma non c'è stato nulla da fare.

Sulla salma è stata disposta l'autopsia. Sul luogo dell' incidente, oltre agli agenti del Commissariato di Marcianise, che indagano, è giunto anche il personale dell'Asl di Caserta per le verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. (ANSA).