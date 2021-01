Truffe anziani: si fingevano maresciallo o avvocato

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Si fingevano secondo le indagini maresciallo o avvocato per truffare gli anziani. Numerosi i casi accertati nella Capitale e in Friuli-Venezia Giulia. I Carabinieri del Comando Provinciale e gli agenti della Questura di Roma stanno eseguendo, tra Napoli e Provincia, un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di sette persone, ritenute responsabili di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata alle truffe agli anziani, estorsione, al furto, circonvenzione di persone incapaci, con l'aggravante della circostanza della minorata difesa in relazione all'età senile delle vittime.

Le vittime avevano denunciato di aver ricevuto una telefonata da un sedicente maresciallo o da un avvocato, che riferiva di un finto incidente stradale in cui sarebbe rimasto coinvolto un parente della vittima, e per cui era urgentemente necessaria una somma di denaro per risarcire il danno causato, paventando, in caso contrario, gravi conseguenze giudiziarie a carico del familiare. (ANSA).