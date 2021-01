Benevento: in arrivo l'attaccante Adolfo Gaich

(ANSA) - NAPOLI, 26 GEN - E' previsto per domani l'arrivo a Benevento, dove dovrà sottoporsi a visite mediche, dell'attaccante argentino Adolfo Gaich, proveniente dal Cska Mosca.

Il bomber, 21 anni e 1,90 di altezza, nazionale under 20 del suo paese, si trasferirà nel club sannita con la formula del prestito per un anno e mezzo più il diritto di riscatto. (ANSA).