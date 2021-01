Lavoro:Napoli;Aboubakar Soumahoro vara 'Invisibili in movimento'

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - Verrà presentato sabato prossimo, 30 gennaio, alle 11, nel Cral Whirlpool di Via Argine a Napoli il progetto 'Invisibili in Movimento' ideato da Aboubakar Soumahoro, attivista sociale e sindacale che ha lo scopo "di federare le realtà umane e lavorative rimaste senza voce in questo momento di grave crisi economica e sociale".

"Noi invisibili - dice all'ANSA Aboubakar Soumahoro -, ovvero insegnanti precari, operatori sanitari sfruttati, lavoratori delle partite Iva, autotrasportatori, lavoratori delle campagne e delle città schiacciati dalla violenza degli algoritmi, coloro che cercano un lavoro, tutti quelli che vivono diverse forme di fragilità e tanti altri, ci incontreremo a Napoli, per parlare della precarietà, del lavoro che c'è e di quello che è stato distrutto".

A sostenere il progetto saranno presenti all'incontro, oltre gli operai della Whirlpool, Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace Sonia Bergamasco, attrice e regista Roy Paci, musicista e Flavio Insinna, presentatore e attore.

" La politica - conclude Soumahoro, impegnata in giochi di Palazzo, ha smesso di ascoltarci, di immedesimarsi nelle nostre sofferenze e di guidarci per farci uscire fuori da questo drammatico momento di smarrimento per la nostra comunità. Per questo è arrivata l'ora che siano gli invisibili ad illuminare il buio della politica, ad emanare la luce della speranza che permetterà di essere finalmente visibili agli occhi di tutti".

(ANSA).