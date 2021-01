Ecco il nuovo Antiquarium di Pompei, museo della città sepolta

(ANSA) - POMPEIA, 25 GEN - Affreschi, sculture, arredi, argenti, stucchi, amuleti, fino agli ultimi calchi delle vittime emersi durante gli scavi dalla villa di Civita Giuliana. Il direttore generale Musei del Mibact, Massimo Osanna, ha inaugurato l'Antiquarium di Pompei nel suo rinnovato allestimento che rappresenta adesso un percorso museale dedicato all'esposizione permanente di reperti che illustrano la storia di Pompei.

Esprimendo soddisfazione per l'evento, Osanna è partito proprio dalla storia dell'edificio per illustrarne l'importanza.

"Fu soggetto a vicende alterne. Inaugurato da Giuseppe Fiorelli nel 1873 circa e ampliato da Amedeo Maiuri a partire dal 1926, nel 1943 subì i danni del bombardamento che portò alla distruzione di una intera sala e alla perdita di centinaia di reperti. Seguì un nuovo allestimento nel 1948. Ma ancora nel 1980, il terremoto ne determinò nuovamente la chiusura per ben 36 anni e solo nel 2016, è stato possibile riaprirlo con ambienti dedicati ad esposizioni temporanee".

"Oggi - ha spiegato Osanna - si restituisce alla pubblica fruizione uno spazio completamente rinnovato che rimanda a quella che fu la prima concezione museale di Amedeo Maiuri e che costituirà un percorso di introduzione alla visita del sito".

Attraverso i reperti più rilevanti, viene ripercorsa la storia di Pompei dall'età sannitica (IV secolo a.C.) fino alla tragica eruzione del 79 d.C., con particolare evidenza all'inscindibile relazione con Roma. (ANSA).