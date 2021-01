Musica: con 'Abituame' tornano Carpentieri e De Carmine

(ANSA) - NAPOLI, 24 GEN - Dal 29 gennaio su tutte le piattaforme digitali con "Abituame" tornano Frank Carpentieri e Antonio De Carmine Principe. Dopo il buon risultato del primo singolo "Core mio" la nuova traccia/video inedita conferma un sound che è stato definito "Napoli evolution". Figli di quel linguaggio partenopeo che guarda oltreoceano, i due artisti, musicisti e producer napoletani con "Abituame" vogliono lanciare un grido disperato, quello di coloro che si ritrovano a vivere e ad affrontare questa nuova difficile epoca, quando il contatto umano con il prossimo sembra un lontano ricordo, così come gli abbracci, i baci e le carezze.

"Abituame e po' accideme, abituame a sta' senza 'e te", sono le parole che per i due artisti arrivano come un inno a non arrendersi e rassegnarsi.

Autori con Carpentieri e De Carmine anche Sergio Donati, l'etichetta è CC record (Napoli), la distribuzione di Artist First.

Regia e soggetto video sono di Luciano Filangieri, la sceneggiatura è di Luca Delgado. (ANSA).