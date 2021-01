Maltempo: vento e mare mosso, stop ai collegamenti con Capri

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 24 GEN - Sono pesanti le ripercussioni del maltempo per l'isola di Capri. In questo week-end a mantenere i collegamenti con la terraferma per sole poche corse è stata la nave lenta della Caremar "Driade". Il mare e il vento sono aumentati di potenza nelle prime ore di oggi imponendo alla Driade una lunga navigazione; successivamente il maltempo ha determinato l'annullamento di tutte le corse dell'intera giornata e dopo la prima partenza delle ore 6.40 da Capri e da Napoli alle 9 la Caremar ha annunciato che oggi le corse sono state tutte sospese.

Il primo collegamento dall'isola ha consentito il cambio del personale sanitario all'ospedale Capilupi e della turnazione della squadra dei vigili del fuoco.

Tra lock-down e cattivo tempo continua, dunque, la serie nera per l'isola che aveva intravisto uno spiraglio per un lento rientro alla normalità dopo il dpcm che consente ai proprietari delle seconde case di raggiungere Capri anche da fuori regione.

(ANSA).