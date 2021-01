Maltempo: sospese corse mezzi veloci per Ischia e Procida

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 24 GEN - Collegamenti marittimi ostacolati dal maltempo oggi per le isole di Ischia e Procida nel Golfo di Napoli.

Il mare agitato a causa dei venti da sud/sud ovest che si prevede raggiungeranno in tarda mattinata punte di 40 nodi all'ora, hanno portato allo sospensione delle corse dei mezzi veloci attive nei giorni festivi e diverse da quelle delle navi traghetto, sia per Pozzuoli che per Napoli. Per la serata, considerate le previsioni meteo ancora negative, difficile ipotizzare il ritorno alla completa regolarità del servizio delle compagnie di navigazione. (ANSA).