Fiamme in casa,un morto,salve moglie e figlia della vittima

Un uomo di nazionalità nigeriana è morto a Castel Volturno (Caserta) in seguito ad un incendio divampato nell'abitazione in cui viveva con moglie e figlia piccola. Allertati da alcuni residenti, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Caserta (distaccamento di Mondragone); le fiamme hanno coinvolto un appartamento all'ultimo piano di un piccolo palazzo in via Machiavelli.

I pompieri sono riusciti a mettere in salvo la donan e e sua figlia all'interno dell'appartamento in fiamme mentre l'uomo è morto per le ustioni e perché intossicato dal fumo.