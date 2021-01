Napoli: targa in memoria agente ucciso durante inseguimento

(ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - "Lino ha speso la sua vita per la giustizia. Ha indossato l'uniforme credendoci fino alla fine, la portava cucita sulla pelle e oggi mi torna in mente il giorno del suo giuramento e ricordo la felicità nei suoi occhi. Spero che possa essere d'esempio per altri". Con la voce rotta dalla commozione Giuliana Ghidotti, ricorda suo marito Pasquale Apicella, detto Lino, assistente della polizia di Stato in servizio al commissariato di Secondigliano, morto nello svolgimento del suo dovere nella notte tra il 26 e il 27 aprile 2020. Apicella era alla guida dell'auto in servizio di pattuglia e stava dando la caccia a un'auto con a bordo malviventi che avevano tentato di svaligiare un bancomat. E proprio l'auto con i banditi a bordo investì la volante causando la morte di Apicella. E oggi la città di Napoli ha voluto ricordare in modo permanente il sacrificio di Lino apponendo una targa all'angolo tra via Tommaso Cornelio e Calata Capodichino. Sotto la targa sono state deposte due corone: una del Comune di Napoli e l'altra del Capo della Polizia.

"I tempi burocratici non coincidevano con i tempi di questa tragedia - ha detto il sindaco Luigi de Magistris - ma c'è stata una grande volontà di tutti: del Comune, della Polizia di Stato, di tutte le Istituzioni. Questa targa serve non solo a ricordare quello che è accaduto ma è anche per non dimenticare: le tragedie a volte si ripetono anche perché si dimentica troppo spesso quello che accade nei nostri territori, nelle nostre strade".

Alla cerimonia hanno partecipato anche il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, e il prefetto, Marco Valentini. Presente anche l'assessore ai Giovani, Alessandra Clemente. (ANSA).