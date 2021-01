Governo: de Magistris, credo serva svolta politica

(ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - "Non so se quest'operazione aritmetica che stanno mettendo in campo è in grado di produrre un plus valore politico. Ho forti dubbi, si può tirare un po' a campare per qualche settimana e mese ma se hai davanti due anni credo che sia necessaria una svolta politica". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito alla situazione del Governo Conte.

"La debolezza del Governo gioca a sfavore di tutto - ha aggiunto - in questo momento la crisi di Governo e una maggioranza labile non aiutano ad affrontare la pandemia sanitaria così come la pandemia sociale, economica e del lavoro. Il Governo arranca e si vede ma - ha concluso - lo si vedeva già da dopo l'estate".

