Riaprono scuole in Campania, 25/1 medie,1 febbraio superiori

(ANSA) - NAPOLI, 22 GEN - "Entro la giornata di oggi sarà firmata la prevista ordinanza in relazione alle attività didattiche nelle scuole. Come già annunciato nelle precedenti comunicazioni, a partire da lunedì prossimo, 25 gennaio, sarà consentita l'attività in presenza nella scuola media.

L'ordinanza conterrà anche le modalità che consentiranno la ripresa della didattica in presenza, a partire dal prossimo 1° febbraio, nella scuola superiore di secondo grado". Così in una nota dell'Unità di crisi della Regione Campania. (ANSA).