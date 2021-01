Covid: in Campania contagi in leggero aumento, boom guariti

(ANSA) - NAPOLI, 22 GEN - E' in leggero aumento, in Campania, il tasso positivi - tamponi esaminati che oggi sale al 7,99% (ieri era 7,8%). Secondo i dati resi noti dall'Unità di crisi della Regione Campania, sono 1.106 (di cui 91 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi positivi delle ultime 24 ore su 13.834 (di cui 1.580 antigenici). 64 le persone sintomatiche.

;46 sono, invece, le persone decedute - 7 deceduti nelle ultime 48 ore e 39 deceduti in precedenza ma registrati; ieri; - mentre ben 10.105 i guariti (il dato è relativo ad un allineamento sulla base della asintomaticità clinica dettata dalla circolare del ministero della Salute del 12 ottobre scorso). Questo il Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 104 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti letto Covid e Offerta privata); Posti letto di degenza occupati: 1.438 (ANSA).