Calcio:Napoli,ufficiale Milik passa al Marsiglia

(ANSA) - NAPOLI, 22 GEN - Il Napoli ha ufficializzato il passaggio di Arek Milik al Marsiglia. L'attaccante polacco, 26 anni, si è trasferito in prestito fino a giugno con obbligo di riscatto. Al Napoli andranno 13 milioni compresi bonus e una percentuale del 20% su una futura vendita del giocatore.

Milik guadagnerà circa 3 milioni l'anno e ha scelto la maglia numero 19. "Sono felice e orgoglioso - ha scritto l'attaccante sui social - di annunciare che sono ufficialmente un giocatore dell'Olympique Marsiglia, uno dei club più prestigiosi d'Europa.

Sono pronto per questa nuova avventura". Milik lascia Napoli dopo 48 gol in quattro stagioni oltre a questi mesi vissuti fuori rosa per aver rifiutato le offerte di rinnovo. (ANSA).