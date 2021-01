Vaccini: aeroporto Napoli attrezzato per conservare dosi

(ANSA) - NAPOLI, 21 GEN - "Gli aeroporti giocano un ruolo fondamentale nel trasporto, movimentazione e stoccaggio a supporto della distribuzione e somministrazione dei vaccini. Per questo motivo, la società di gestione ha ritenuto doveroso attrezzare i magazzini con ultracongelatori di moderna generazione idonei alla conservazione di oltre 500.000 dosi del vaccino prodotto da Pfizer che necessita di temperature particolarmente basse. Il terminal merci è altresì dotato di celle frigo, aventi capacità di stoccaggio di circa 600.000 dosi a - 20°, temperatura sufficiente per la conservazione del vaccino prodotto da Moderna". E' quanto informa Gesac in una nota.

"Gli aeroporti sono piattaforme logistiche fondamentali per il Paese e fra i settori più duramente colpiti dalla pandemia.

Abbiamo sempre fatto la nostra parte con grande senso di responsabilità e siamo a disposizione delle Istituzioni ed Autorità Sanitarie per contribuire attivamente alla campagna vaccinale, unica via di uscita dalla crisi sanitaria ed economica che ci attanaglia", afferma Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di Gesac. (ANSA).