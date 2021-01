Scuola:de Magistris,bene Tar,Campania primato della vergogna

(ANSA) - NAPOLI, 21 GEN - ''Siamo la regione che ha avuto il primato della vergogna: siamo stati gli ultimi a riaprire le scuole e i primi a chiuderle. Condivido la decisione del Tar.

Ieri è stato dato un messaggio importante e mi auguro che si inizi a non dare più per scontato, come fa De Luca, che la scuola sia un hobby, un intrattenimento o che dobbiamo rassegnarci alla dad come unica soluzione possibile''. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a radio Crc, commentando la decisione del Tar Campania a seguito della quale da oggi sono rientrate a scuola anche le classi quarta e quinta elementare, bocciando così l'ordinanza della Regione.

''Finalmente è arrivata una decisione - ha aggiunto - che fa comprendere che non esiste un uomo solo al comando e che soprattutto esiste la Costituzione''.

De Magistris ha anche anticipato che la prossima settimana incontrerà il ministro Azzolina: "Abbiamo discusso e condiviso che non si può con troppa facilità considerare ineluttabile la chiusura delle scuole''. Anche perché "dai primi dati che abbiamo sulla dispersione scolastica la situazione è tragica".

