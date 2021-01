Controlli Cc al Rione Traiano, arresti e denunce

(ANSA) - NAPOLI, 21 GEN - Tre persone sono state arrestate e quattro denunciate dai Carabinieri nel corso di un' operazione di controllo al Rione Traiano e nei quartieri della periferia occidentale di Napoli.

Gli arrestati sono tre spacciatori, già denunciati in passato: Alberto Ottiero, 36 anni, Massimo Capobianco, 49, e Giorgio Saggiomo, 43.

I tre, quando si sono accorti della presenza dei militari in via Tertulliano hanno trattenuto un cliente al quale stavano vendendo cocaina e poi lo hanno fatto fuggire, Ma della manovra si sono accorti i carabinieri che hanno bloccato il cliente ed i tre spacciatori.

E' stato denunciato per evasione un 53 enne agli arresti domiciliai, trovato all' esterno della sua abitazione.

Denunciati anche un 34 enne ed un 23 enne residenti nel quartiere privi di patente e trovati alla guida di veicoli di grossa cilindrata ed un parcheggiatore abusivo, già in passato multato.

10 persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di droghe. (ANSA).