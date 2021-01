Travolto e ucciso da auto nel Casertano, autista denunciato

(ANSA) - NAPOLI, 20 GEN - Un uomo di 46 anni è stato travolto e ucciso ieri sera da un'auto mentre era a piedi sul ciglio della strada statale Appia, a Sessa Aurunca, nel Casertano.

L'uomo, secondo quanto accertato dai carabinieri, passeggiava a non molta distanza da casa nella frazione Cascano di Sessa, quando è stato investito dalla vettura guidata da un imprenditore, che probabilmente non l'ha visto a causa del buio.

A notare il corpo esanime sul ciglio della strada sono stati dei passanti. Il conducente si è invece allontanato, salvo dopo presentarsi ai carabinieri; è stato quindi denunciato per omicidio stradale (ANSA).