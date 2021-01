Supercoppa, Chiellini: "Non sono ancora stanco di vincere"

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "Non sono stanco di vincere, volevamo riscattarci, ci tenevamo a fare bene e ci siamo riusciti in tutte le fasi. Il Napoli palleggia bene e in contropiede è sempre pericoloso. Siamo stati anche capaci di soffrire e adesso ci godiamo questa vittoria. Penso sia una serata da ricordare per tutti e può essere anche una ripartenza per noi. Cuadrado? Il suo recupero ha del clamoroso dopo la positività al Covid. Lo scudetto? Bisogna pensare partita dopo partita e dare continuità ai risultati". Così Giorgio Chiellini, ai microfoni della Rai, dopo la vittoria nella Supercoppa Italia contro il Napoli, a Reggio Emilia. (ANSA).