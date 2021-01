Rissa nel Napoletano, 9 giovani denunciati dai carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 20 GEN - Sono tutti maggiorenni, con età tra 18 e 22 anni le nove persone coinvolte in una rissa avvenuta lo scorso 8 settembre a Quarto (Napoli), denunciate oggi dai carabinieri della locale tenenza. Otto sono già noti alle alle forze dell'ordine: a sette giovani viene contestato il reato di rissa ai restanti due invece l'omissione di soccorso. La rissa scoppiò nei pressi di un bar di via Campana e grazie all'analisi delle immagini delle telecamere installate lungo la strada dove i due gruppi di giovani si sono scontrati e le testimonianze delle persone presenti, i militari hanno identificato e segnalato all'autorità giudiziaria i 9 responsabili. Per eludere le attività investigative, fanno sapere i carabinieri, nessuno degli indagati fece ricorso alle cure mediche. (ANSA).