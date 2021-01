Gattuso, lacrime Insigne? Non deve aver alcun rammarico

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "Sbagliare un rigore ci sta in una finale, conta un po' la sfortuna. Lorenzo non deve avere rammarico, se abbiano perso è colpa di tutti e non certo per quell'episodio". Lo ha detto l'allenatore del Napoli, Rino Gattuso, commentando le lacrime del suo giocatore per l'errore dagli 11 metri che ha impedito il possibile pareggio.

"Io non posso rimproverare nulla ai miei giocatori - ha aggiunto Gattuso ai microfoni della Rai -, la partita è stata molto tattica, ben giocata da entrambe le squadre e decisa da episodi. Noi dobbiamo rialzare la testa e guardare avanti". "Non ricordo azioni pericolose da parte della Juve, potevamo fare meglio in occasione del loro gol, ma la squadra è forte, è viva, e abbiano sfiorato anche noi più volte il gol, siamo stati sfortunati. Comunque giocavamo sempre contro la Juventus, che ha tanti campioni", ha concluso il tecnico. (ANSA).