Covid: in Campania regge il calo della curva dei contagi

(ANSA) - NAPOLI, 20 GEN - Continua a calare, anche se di poco, in Campania, la curva dei contagi. Ieri la percentuale tamponi-positivi era pari al 6,89%, oggi è 6,3%.

Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, i casi positivi nelle ultime 24 ore sono 968 - di cui 65 casi identificati da test antigenici rapidi - su 15343 tamponi effettuati (di cui 1.302 antigenici). 68 le persone sintomatiche, 42 i deceduti - 17 deceduti nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in precedenza ma registrati; ieri; - 1940 le persone guarite. Tre posti in più occupati nella terapia intensiva (100 mentre ieri erano 97) su 656 posti letto disponibili. Calano, invece, le presenze nella degenza: 1448 a fronte di 1468 posti occupati ieri. (ANSA).