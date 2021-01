Covid: casi di contagio in calo nell'area vesuviana

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - EMBED START Image {id: "editor_0"} 20090531- TORRE DEL GRECO - NAPOLI - CAMORRA: AGGUATO NEL NAPOLETANO, BERSAGLI PADRE E FIGLIO. Nella foto di oggi, 31 maggio 2009, piazza Santa Croce a Torre del Greco (Napoli) luogo dell'agguato di camorra. Isidoro Di Gioia, 27 anni, ferito nell'agguato nel quale e' stato ucciso il padre, Gaetano, viene ora sottoposto ad un intervento chirurgico nell'ospedale Maresca di Torre del Greco. I due, entrambi con precedenti, e sorvegliati speciali, ritenuti esponenti di spicco del clan Falanga, erano a bordo di una Y10 e sono stati raggiunti da due sicari su uno scooter. Gaetano Di Gioia, soprannominato 'o tappo', fu arrestato a Calvizzano, nel Napoletano, a luglio del '99 dopo un anno di latitanza. Era ricercato nell'ambito dell'operazione Valleblu contro una organizzazione di trafficanti di stupefacenti. A dicembre del 2000 e' stato condannato a 14 anni di reclusione al termine del processo contro i clan di Torre del Greco. ANSA/CIRO FUSCO/FU EMBED END Image {id: "editor_0"} TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 20 GEN - Decremento dei casi di Covid-19 nell'area vesuviana. È quanto viene segnalato dai sindaci di Torre del Greco e Torre Annunziata, nel Napoletano, in riferimento agli aggiornamenti relativi alle ultime 24 ore.Il primo cittadino di Torre del Greco, Giovanni Palomba, al termine dell'aggiornamento presso il Centro operativo comunale ha fatto sapere che sono stati comunicati da Asl Napoli 3 Sud e unità di crisi regionale 16 guarigioni a fronte di tre nuovi casi di positività al tampone. Numeri questi che portano il dato complessivo dei contagiati nella città vesuviana a quota 324, con trenta soggetti che risultano ospedalizzati. In calo i casi di Coronavirus anche nella vicina Torre Annunziata, come sottolinea in una nota il sindaco Vincenzo Ascione. Sono infatti stati nove i positivi segnalati al Comune dalle autorità sanitarie preposte, mentre le guarigioni riscontrate nello stesso lasso di tempo sono risultate dodici. Questi dati portano il numero complessivo degli attuali contagiati a quota 343, con dieci cittadini di Torre Annunziata ad oggi ricoverati. (ANSA)