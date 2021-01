Napoli: crolla appartamento disabitato. Nessun ferito. Danneggiata facciata chiesa

Un appartamento disabitato è crollato oggi in Piazza Cavour nel centro di Napoli ingtrono alle 8 per cause in corso di accertamento danneggiando una parte della facciata della adiacente Chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne (conosciuta come del 'Rosariello') Napoli. Secondo quanto si apprende dalla Polizia Municipale, che con i vigili del fuoco sta facendo accertamenti, non vi sono feriti. Il crollo è avvenuto intorno alle 8. La zona è molto frequentata: accanto alla chiesa vi è la Salita Stella utilizzata da automobilisti e pedoni così come l'area di Piazza Cavour.

I padri che celebrano le funzioni nella Chiesa sono entrati, insieme con i Vigili del Fuoco, nella struttura per una verifica all'interno di eventuali danni. La Chiesa è regolarmente aperta al culto anche se al momento del crollo dellìappartamento adiaente era chiusao.

"E' un vero miracolo che non sia rimasto coinvolto nessuno - dice un residente - dal momento che alle spalle vi è un istituto scolastico anche per le elementari e la zona è molto frequentata".

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale è intervenuta anche la Polizia di Stato oltre a unità della Protezione Civile.