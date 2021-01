Vaccini: Campania, oggi non arrivano dosi, rinviate a domani

(ANSA) - NAPOLI, 19 GEN - La seconda consegna dei vaccini alla Campania che era prevista per oggi, secondo quanto appreso dall'ANSA, è stata rinviata a domani: ieri sono stati consegnati 10.530 vaccini, il 10% in meno di quelli previsti, come già era stato preannunciata da Pfizer. In tutto per questa settimana sono previste per la Campania, su sei dosi a boccetta, 38.610 vaccini di cui 10.530 sono arrivate ieri, il resto è atteso per domani.

In attesa del completamento della spedizione delle dosi, le vaccinazioni alla Mostra d'Oltremare di Napoli oggi sono rimaste ferme anche oggi, come già previsto. L'Asl Napoli 1 ha deciso a questo punto di fermare la somministrazione della prima dose e di ripartire direttamente giovedì 21 gennaio con la somministrazione della seconda dose a chi ha già fatto il vaccino. L'Asl partenopea sta infatti conservando i vaccini per non farsi mai trovare scoperta con chi ha già fatto la prima iniezione. (ANSA).