Appalti,arrestato funzionario di due comuni del Beneventano

(ANSA) - BENEVENTO, 19 GEN - Abuso d'ufficio, falsità ideologica e materiale in concorso sono le accuse che hanno portato all'arresto da parte dei carabinieri del responsabile (del quale non è stato reso noto il nome) dell'area tecnica urbanistica-lavori pubblici dei comuni di Cusano Mutri e Durazzano, in provincia di Benevento.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal gip del Tribunale di Benevento al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, retta da Aldo Policastro.

Dalle indagini è emersa una gestione privatistica della cosa pubblica ad opera del pubblico ufficiale con plurime condotte ritenute in contrasto con la normativa vigente in materia di appalti e contratti pubblici e di edilizia, orientate alla realizzazione di un interesse collidente con quello pubblico, e per compiere deliberati favoritismi e procurare ingiusti vantaggi a persone e ditte conosciute. (ANSA).