Procida 2022: sindaco, renderemo l'Italia orgogliosa

(ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - "E' una enorme gioia, Procida è metafora di tante comunità che hanno riscoperto entusiasmo ed orgoglio per i propri territori e vogliono riscattare le proprie terre. Siamo certi che la cultura possa essere un detonatore del piano strategico di rilancio del paese". Così il sindaco di Procida, Dino Ambrosino, ha commentato la proclamazione dell'isola capitale italiana della cultura per l'anno 2022.

E' una occasione straordinaria per una piccola isola, lavoreremo sodo per rendere l'Italia orgogliosa di questa scelta", ha aggiunto. (ANSA).