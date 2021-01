Voragine ospedale: procura dissequestra area per 10 giorni

(ANSA) - NAPOLI, 17 GEN - La Procura di Napoli ha notificato all'Asl Napoli 1 il dissequestro temporaneo dell'area interessata dalla voragine all'Ospedale del Mare di Napoli.

L'Asl dal momento del dissequestro avrà dieci giorni di tempo per realizzare i lavori necessari per ripristinare l'acqua e l'aria calda ai reparti dell'ospedale, poi l'area verrà nuovamente posta sotto sequestro. L'Asl oggi effettuerà una riunione operativa per realizzare rapidamente le riparazioni necessarie. (ANSA).