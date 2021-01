Azzurri a valanga sulla Fiorentina

(ANSA) - NAPOLI, 17 GEN - La ritrovata valanga azzurra travolge la Fiorentina (6-0) e rilancia il Napoli verso le parti alte della classifica: ora Gattuso e' terzo pari merito con la Roma, con una partita da giocare (contro la Juve) e in attesa del derby d'Italia di stasera. La partita prende subito una piega favorevole per i padroni di casa che, dopo il gol di Insigne che arriva in soli quattro minuti, hanno il merito di sfruttare al meglio gli spazi che inevitabilmente la squadra di Prandelli è costretta a lasciare non presidiati. Il Napoli trova la rabbia e la cattiveria giuste, quelle che servono per indirizzare favorevolmente una partita. E' il 'veleno' più volte chiesto da Gattuso a suoi uomini, un messaggio che per troppe volte la squadra non aveva recepito. Nel primo tempo gli azzurri vanno in gol quattro volte e chiudono in pratica la partita. Alla marcatura di Insigne seguono quelle di Demme al 35' - gli assist sono in entrambe le circostanze di Petagna - di Lozano al 38' e di Zielinski al 45'. E' invece il Napoli a incrementare ulteriormente il punteggio grazie a un calcio di rigore, concesso dall'arbitro per un fallo di Castrovilli su Bakayoko e trasformato da Insigne. A un minuto dalla fine gli azzurri segnano anche il sesto gol grazie a Politano che conclude con un rasoterra vincente un'azione personale. (ANSA).