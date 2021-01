Neve sul Vesuvio, temperature in ulteriore calo

(ANSA) - NAPOLI, 16 GEN - Prosegue l'ondata di freddo che interessa tutto il Paese e che in Campania vede stamane il Vesuvio innevato, così come le cime dei monti del Casertano. Il sole sta mitigando gli effetti del vento di maestrale, che soffia con raffiche di 45 chilometri all'ora; in nottata però la colonnina di mercurio scenderà a zero a Napoli, e sottozero nelle zone collinari. (ANSA).