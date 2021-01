Covid: Napoli; Fabian Ruiz positivo, salta la Fiorentina

(ANSA) - NAPOLI, 16 GEN - Fabian Ruiz è risultato positivo al covid19. Il centrocampista del Napoli, spiega il club azzurro in una nota, è positivo al tampone effettuato stamattina ed è ora confinato a casa in isolamento. Ruiz non giocherà quindi domani contro la Fiorentina. Lo spagnolo si aggiunge al nigeriano Osimhen nella lista calciatori del Napoli attualmente positivi e quindi indisponibili. (ANSA).