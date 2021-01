Vaccini: 6000 Moderna per la Campania dal 25 gennaio

(ANSA) - NAPOLI, 15 GEN - La prima consegna di vaccini Moderna contro il covid19 per la Campania è attesa tra il 25 e il 27 gennaio. Sarà una spedizione da 6000 vaccini per cominciare, lo si apprende dall'Unità di Crisi della Campania.

Il vaccino Moderna è particolarmente atteso anche in vista della campagna di massa, poiché non necessità di temperature di conservazione particolarmente basse come quello di Pfizer e quindi potrebbe essere distribuito in maniera capillare coinvolgendo anche i medici di base nella vaccinazione delle persone anziane.

Intanto la Campania prosegue la campagna vaccinale con le dosi Pfizer di cui a inizio settimana prossima arriverà una nuova fornitura da circa 36.000 dosi che servirà a completare la vaccinazione per l'area sanitaria e per l'avvio dei richiami. La Campania sta eseguendo, dall'ultima spedizione di vaccini ricevuta, l'accantonamento del 30% delle dosi per avere la copertura per la seconda dose che va inoculata 21 giorni dopo la prima. (ANSA).