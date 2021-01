Morta la balena rimasta bloccata nel porto di Sorrento

(ANSA) - SORRENTO, 15 GEN - E' morta la balena rimasta bloccata ieri nelle acque del porto di Sorrento. Lunga circa 15 metri, la balena è stata trovata dai sommozzatori proprio sotto la banchina dove ieri sera si era inabissata facendo credere, in un primo momento, che avesse preso il largo. A ricevere la notizia è stato il sindaco di Sorrento Massimo Coppola. Il cetaceo, forse seguendo una barca, si era arenato nel porticciolo di Marina Piccola di Sorrento e aveva subito diverse ferite andando a sbattere, disorientato e alla ricerca di uno sbocco, intorno a una banchina. Inutili i tentativi svolti ieri per aiutare l'animale a ritrovare la via per il mare aperto. (ANSA).