Calcio: Napoli; Meret, spero in 2021 con più continuità

(ANSA) - NAPOLI, 15 GEN - "Spero in un 2021 più positivo, sia per la squadra che per la gente. Per quanto riguarda me, vorrei trovare un po' più di continuità, non guasterebbe, ma sono contento del percorso che sto facendo e che stiamo facendo". Lo ha detto il portiere del Napoli Alex Meret a Radio Kiss Kiss Napoli.

Il portiere azzurro prosegue la sua alternanza con Ospina, nelle ultime due partite con Udinese e in Coppa Italia con l'Empoli è toccato a lui.

"Non ci sono mai gare facili - spiega Meret facendo riferimento al difficile passaggio di turno di Coppa - non bisogna prendere nulla sotto gamba. Anche contro l'Empoli dovevamo concretizzare di più le tante occasioni create e dovevamo essere più concentrati nelle due-tre occasioni subite in fase difensiva. Bajrami ha trovato due bellissimi gol, ma siamo stati bravi a rimanere sul pezzo e tornare in vantaggio.

Ho subito due grandissimi gol, palo-gol. Ero coperto, certo, si può fare sempre meglio, ma erano due palle molto difficili io so che dobbiamo vivere ogni situazione con equilibrio. Quando arrivano critiche non bisogna ascoltarle troppo e quando arrivano complimenti non bisogna prenderli troppo sul serio.

Testa al lavoro e alle partite". (ANSA).