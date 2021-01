Auto si ribalta a Napoli durante coprifuoco, coppia ferita

(ANSA) - NAPOLI, 15 GEN - Un grave incidente stradale è avvenuto la scorsa notte a Mergellina, a Napoli, in pieno coprifuoco. Poco dopo la mezzaotte una utilitaria, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata finendo la sua corsa non lontano dagli chalet presenti in zona. All'interno della macchina c'era una coppia: un uomo di 39 anni ed una donna di 34. L'uomo è stato soccorso e portato all'ospedale del Mare: le sue condizioni non destano preoccupazioni. La donna invece è ricoverata al Cardarelli, in codice rosso. Sulla vicenda indagano gli agenti della Unità infortunistica stradale della polizia locale di Napoli. (ANSA).