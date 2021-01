Voragine sotterranea a Napoli: proseguono lavori

(ANSA) - NAPOLI, 13 GEN - Proseguono i lavori in via De Meis a Napoli, nel quartiere di Ponticelli chiusa dal tardo pomeriggio di ieri a causa del ritrovamento di una cavità sotto il manto stradale. A quanto si apprende dal Comune, nella notte è stato necessario interrompere per alcune ore la fornitura di acqua.

E proprio in queste ore i tecnici di Abc (Acqua Bene Comune) hanno realizzato un ponte idrico per fornire l'acqua alle famiglie che vivono al Rione De Gasperi che è l'area più coinvolta dagli interventi. L'allarme era scattato ieri per la presenza di una perdita di gas e a seguito dell'intervento di Italgas era stata individuata la grande cavità nel sottosuolo. A quanto si apprende la linea del gas è stata sezionata e non è stato necessario effettuare alcuno sgombero. La strada resta interdetta alla circolazione. (ANSA).