Covid:Campania; stabile curva dei contagi, 1098 i nuovi casi

(ANSA) - NAPOLI, 13 GEN - Sono 1098 i positivi del giorno al Covid in Campania di cui 1.017 asintomatici e 81 sintomatici su 14742 tamponi effettuati per un rapporto positivi/tamponi pari al 7,44%, di poco inferiore a quello registrato ieri (7,56%).

Il totale dei positivi si attesta oltre le duecentomila unità (202.552). Quello dei tamponi raggiunge i 2.180.945. I deceduti sono 48, di cui 15 deceduti nelle ultime 48 ore, e 33 deceduti in precedenza ma registrati; ieri;. Il totale dei deceduti sale a 3.257 unità. I guariti di oggi sono 1.379 per un totale che ammonta a 127.035.

Per quanto concerne il report sui posti letto disponibili sono 656 quelli di terapia intensiva e 106 quelli occupati. I posti letto di degenza occupati sono 1.405 sui 3.160 disponibili.

