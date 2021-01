Covid: ristoratori campani a passo d'uomo con auto su A1

(ANSA) - CASERTA, 13 GEN - I ristoratori campani protestano con un corteo di decine di autovetture che ha percorso per alcuni chilometri l'autostrada A1 verso Roma, nel tratto compreso tra Teano (Caserta) e Cassino (Frosinone), creando disagi alla viabilità. Il corteo si è diviso in due tronconi e, come si apprende dalla Polizia Stradale, ha proceduto a bassa velocità creando file di alcuni chilometri. I centralini della Polstrada sono stati tempestati di telefonate degli automobilisti bloccati dalla colonna d'auto, tra cui vi erano anche mezzi che trasportavano degenti e bombole di ossigeno. I ristoratori si sono dati appuntamento all'area di servizio di Teano e hanno quindi iniziato la loro lenta marcia verso la capitale, dove vorrebbero manifestare la loro insoddisfazione per le misure governative. (ANSA).