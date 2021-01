Tentativo estorsione, arrestato assessore a Procida

(ANSA) - PROCIDA, 12 GEN - L' assessore al Contenzioso ed all' Acquedotto del Comune di Procida, Antonio Carannante è stato arrestato all' alba dai Carabinieri con l' accusa di tentativo di estorsione aggravata continuata ai danni di un imprenditore locale.

L' assessore, che è avvocato, avrebbe chiesto 20mila euro a un imprenditore di 65 anni per non denunciare presunti abusi edilizi. Il denaro doveva essere consegnato ad una donna, cliente dello studio legale dell' assessore e proprietaria di un immobile confinante con un terreno dell' imprenditore sul quale erano in corso lavori.

Dalle indagini, coordinate dal pm Woodcock, è emerso che dopo il rifiuto opposto dall'imprenditore a versare la somma sono seguiti sopralluoghi comunali sul cantiere ed un sequestro poi non convalidato dal Tribunale. Carannante - secondo gli investigatori - esercitava anche pressioni sui dipendenti dell' assessorato comunale all'edilizia, verosimilmente per favorire i suoi clienti. (ANSA).