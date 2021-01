Napoli: Manolas, distrazione primo grado alla coscia

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - E' di distrazione di primo grado al muscolo otturatore la diagnosi dell'infortunio di Kostas Manolas. Il difensore del Napoli, uscito dopo un quarto d'ora della sfida con l'Udinese di domenica per un dolore alla coscia destra, si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali, che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno destro. Per il greco ci saranno ora dai 10 ai 15 giorni di stop per guarire. Manolas salterà quindi le prossime sfide a partire da quella di Coppa Italia di domani e anche la Supercoppa contro la Juventus. Intanto il Napoli ha però recuperato dall'infortunio l'altro difensore centrale Kalidou Koulibaly. (ANSA).